Esporte Em pacotão de amistosos, clubes goianos fazem testes Contra times do Distrito Federal, goianos exploram elenco na preparação para o Estadual. Goiás empata, e Aparecidense vence jogo de uma etapa só

Quatro equipes goianas entraram em campo neste sábado (12) para amistosos contra adversários do Distrito Federal. A única que conseguiu a vitória foi a Aparecidense, que bateu o Sobradinho por 1 a 0, no centro de treinamentos do Goiás. No entanto, a partida teve apenas um tempo, com a segunda etapa cancelada por conta da chuva. “Foi uma pena a chuva não ter deixado o...