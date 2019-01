Esporte Em nova rotação ofensiva, Vila Nova se adapta para vencer na estreia Em ataque com Rafael Silva e Danilo se revezando, setor se entende e Tigre bate Aparecidense

O Vila Nova deu uma boa primeira impressão para a sua torcida em 2019. No Serra Dourada, o Tigre venceu a Aparecidense por 1 a 0, em partida que contou com mais de 7 mil torcedores colorados. O destaque do time comandado por Umberto Louzer foi a troca de posições no sistema ofensivo, o que deu muita dinâmica ao setor. O único gol da partida foi marcado pelo atacante R...