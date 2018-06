Esporte Em Moscou, torcida brasileira canta hino nacional à capela e faz festa no metrô; assista Ainda antes do jogo, centenas de torcedores fizeram uma enorme roda de samba em frente ao Teatro Bolshoi

Repetindo a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, torcida e jogadores da seleção brasileira cantaram a segunda parte do Hino Nacional à capela nesta quarta-feira, no Spartak Stadium, em Moscou, antes do início do jogo contra a Sérvia. A cena chamou atenção e teve grande repercussão nas redes sociais. Pelo protocolo da Fifa, apenas a primeira parte do Hino Nacional é exec...