Esporte Em momentos diferentes no Goianão, Galo e Camaleão duelam no Serra Alvinegro da capital vai em busca da segunda vitória seguida no Estadual. Finalista no ano passado, time de Aparecida de Goiânia ainda não venceu na competição

Vivendo situações opostas no Goianão 2019, Goiânia e Aparecidense medem forças no Estádio Serra Dourada hoje, às 19h, em jogo válido pela 4ª rodada da competição. O Galo ainda celebra a vitória do último domingo - sobre o Itumbiara, fora de casa, por 1 a 0 - que findou um jejum de 4.320 dias sem triunfos do clube na elite do Estadual. Já o Camaleão ainda não venceu a...