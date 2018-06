Esporte Em Minas Gerais, Vila Nova tenta reinício

A “Era Hemerson Maria” no Vila Nova começou em uma partida em Varginha, Minas Gerais, na estreia do Vila Nova na Série B de 2017. Naquela ocasião, o time colorado venceu o Boa Esporte, por 1 a 0, com um gol do zagueiro Alemão, de cabeça, e o trabalho começou com um resultado positivo.O time colorado volta a Varginha, sábado, precisando se reencontrar. O Tigre não v...