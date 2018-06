Esporte Em mensagem, Moses visa retomar a confiança da Nigéria: 'Vamos nos recuperar' Um dos destaques da seleção nigeriana, o meia Victor Moses usou as redes sociais para retomar a confiança da equipe

A Nigéria junta os cacos da derrota para a Croácia por 2 a 0, no último sábado, na estreia da Copa do Mundo, e tenta se restabelecer para o duelo contra a Islândia, nesta sexta-feira, às 12 horas (de Brasília), em Volgogrado, na sequência do Grupo D. O grupo não treinou neste domingo - apenas retornou de Kaliningrado, local da partida, para Essentuki, onde faz a ...