Esporte Em meio a momento conturbado, Ronaldo marca e Juventus segue 100% no Italiano Equipe bianconera vence por 2 a 0 e vence a 8ª partida na competição italiana

Em meio à polêmica pela acusação de estupro contra ele, Cristiano Ronaldo entrou em campo neste sábado e ajudou a Juventus a vencer mais uma no Campeonato Italiano. Com um gol do português, o time de Turim fez 2 a 0 na Udinese, fora de casa, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano, do qual é líder. Na semana passada, a revista alemã Der Spiegel...