Esporte Em marcha lenta, Palmeiras fica no empate em Campinas

O atual campeão brasileiro não repetiu na estreia da temporada de 2019 o mesmo nível das atuações de 2018. Neste domingo (20), em Campinas (SP), o Palmeiras pecou na falta de criatividade e nos espaços concedidos na marcação para ficar apenas no empate por 1 a 1 contra o Red Bull Brasil, no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista. O time abriu o placar com Bo...