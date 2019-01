Esporte Em manhã quente em Campinas, Atlético inicia Goianão com vitória sobre o Goianésia O Dragão conquista o primeiro objetivo no Estadual: começar com vitória; na quarta-feira (23), sai para enfrentar o Itumbiara

Na partida de estreia no Goianão 2019, jogando sob sol escaldante no horário matinal deste domingo (20), o Atlético usou repertório diversificado, de jogadas ofensivas, para vencer o bem armado time do Goianésia, por 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão teve dificuldades para chegar ao gol, principalmente porque, no lado adversário, o goleiro Leandro teve grande a...