Esporte Em má fase, Milan empata sem gols com Bologna e segue ameaçado no G4 do Italiano O time de Milão está na 4ª colocação, com 27 pontos, já o Bologna é o 18º, com 12 pontos

A fase do Milan realmente não é boa. Cinco dias depois de ser eliminado ainda fase de grupos da Liga Europa ao ser derrotado pelo Olympiacos, na Grécia, o time de Milão não se recuperou no Campeonato Italiano e ficou apenas no empate sem gols contra o Bologna, nesta terça-feira (18), no estádio Renato Dall´Ara, em Bolonha, pela partida que encerrou a 16.ª rodada. ...