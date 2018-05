Esporte Em Kiev, Liverpool tenta frear hegemonia do Real Final do torneio de clubes coloca frente a frente dono de 12 títulos e sensação europeia

O amor por um clube pode atravessar fronteiras e continentes. Não é preciso ir muito longe para encontrar torcedores ansiosos e que só pensam em ver seu time do coração vencer a Liga do Campeões. A partir das 15h45 (horário de Brasília), Real Madrid e Liverpool decidem o principal torneio de clubes da Europa e a torcida será maior do que a dos 63 mil torcedores que estarão no ...