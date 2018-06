Esporte Em jogo ruim, Dinamarca empata com a França em primeiro 0 a 0 da Copa e avança

O pior jogo até aqui da Copa do Mundo de 2018 foi disputado nesta terça-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou. Desinteressadas, as seleções de Dinamarca e França fizeram um duelo feio, de trocas de bola sem objetividade e cujo empate por 0 a 0 (o primeiro deste Mundial), além de frustrar os mais de 78 mil torcedores que foram à partida, serviu para confirmar a classificação d...