Esporte Em jogo movimentado, Goiás sai atrás do placar, mas consegue empatar com Ponte Preta Tiago Luis e David Duarte marcaram para o alviverde, Júnior Santos e André Luís fizeram os gols do time paulista

No estádio Olímpico, o Goiás recebeu a Ponte Preta, nesta sexta-feira (21), com chances de assumir a liderança, porém o alviverde ficou apenas no empate em 2 a 2 com a equipe paulista. A partida foi movimentada, com emoção até o final, além de muitos gols, o jogo também contou com expulsão e queda de energia. Goiás e Ponte Preta fizeram um primeiro tempo movimentado, com mu...