Esporte Em jogo morno, Santos empata com a Chapecoense e segue perto da zona de descenso Ainda sem usar seus reforços, time paulista jogou mal e não conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento da competição

Ainda não foi dessa vez que o Santos venceu na volta do Campeonato Brasileiro após o recesso para a Copa do Mundo. Novamente com problemas na criação das jogadas, o time paulista jogou mal, só empatou sem gols com a Chapecoense neste domingo (22), na Arena Condá, e não conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento da competição. Ainda sem o uruguaio Carlos Sánc...