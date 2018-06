Esporte Em jogo marcado por recordes, Japão e Senegal empatam e seguem juntos na ponta Resultado pode embolar o Grupo H, dependendo do resultado de Polônia e Colômbia que estão em campo

Em jogo equilibrado, entre duas equipes obedientes taticamente, as seleções de Japão e Senegal empataram por 2 a 2 neste domingo, em Ecaterimburgo, e perderam a chance de dar um passo gigantesco rumo às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. A partida foi marcada por quebras de recordes dos dois lados.Os senegaleses estiveram na frente do placar em duas oportu...