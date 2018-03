Em jogo fraco tecnicamente, Giaretta ressalta que Vila soube aproveitar oportunidade que teve

Após 5 partidas sem vencer, o Vila Nova voltou a sentir o sabor de uma vitória. Nesta quarta-feira (7), o colorado derrotou o Itumbiara por 1 a 0, resultado que tranquiliza o time dentro do Grupo B, agora com 21 pontos. Maguinho marcou o gol da vitória colorada aos 43 da primeira etapa.

"Fui feliz no lance, a equipe deles estava bem postada e o jeito de entrar era em uma jogada de infiltração", disse Maguinho ao canal Premiere. Na segunda etapa, o colorado teve que suar bastante para manter o resultado positivo e levou pouco perigo ao gol do Itumbiara.

"Sabíamos que seria difícil, mas o resultado que interessava era vitória, já que nosso grupo está bastante equilibrado e depois do tropeço em casa, precisávamos recompensar hoje. Tivemos uma oportunidade e aproveitamos. Eles estão em uma situação difícil e vieram para cima e o nosso time sofreu, mas soubemos suportar bem e felizmente vencemos", disse Diego Giaretta ao canal Premiere.

Com o empate da Aparecidense contra o Grêmio Anápolis, o Vila retorna a ponta do GrupoB. O colorado volta a campo no próximo sábado (10), às 16 horas, no estádio Serra Dourada, onde recebe o Grêmio Anápolis, pela 13ª rodada.