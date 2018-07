Esporte Em jogo fraco, Chapecoense e Bahia empatam em SC e seguem ameaçados

Em uma partida muito fraca tecnicamente, Chapecoense e Bahia ficaram no empate em 1 a 1, na noite desta quinta-feira, na Arena Condá, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhum dos dois times, que seguem ameaçados pelo risco de rebaixamento. Invicto há três jogos no campeonato, a Chapecoense tem 15 pontos, dois a mais que o Bahia...