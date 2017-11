Em jogo encerrado após invasão de torcida, Vitória busca virada e rebaixa a Ponte Preta

Uma expulsão infantil de Rodrigo aos 20 minutos do primeiro tempo foi determinante para rebaixar a Ponte Preta para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time campineiro vencia por 2 a 0 quando o zagueiro foi expulso ao agredir Tréllez fora do lance de bola.

Na etapa final, o Vitória buscou a virada por 3 a 2 no confronto válido pela penúltima rodada. Antes mesmo do apito final do árbitro, aos 37 minutos, um grupo de torcedores quebrou uma grade e invadiu o gramado para agredir os jogadores, que correram em direção aos vestiários.

Após 40 minutos de esvaziamento do Majestoso, o trio de arbitragem voltou ao gramado, conversou com representantes dos dois clubes e deu o jogo por encerrado. Segundo o representante da partida, Aguinaldo Viena, o comando da Polícia Militar não garantiu a segurança do jogo, principalmente por incidentes fora do estádio.

Uma tragédia poderia ter ocorrido. Os jogadores dos dois times correram em direção aos vestiários. Inclusive, pelo menos dois pontepretanos, Nino Paraíba e Luan Peres, se protegeram nos vestiários do Vitória. A Polícia Militar entrou em ação primeiro para esvaziar o gramado. Depois para colocar todo público para fora do estádio. Cenas tristes foram gravadas pela televisão, como crianças chorando e mulheres desesperadas. E muitos torcedores correndo. A pequena torcida baiana também saiu do estádio.

Estagnada nos 39 pontos, a Ponte Preta caiu para a penúltima colocação e, faltando uma rodada para o fim da competição, não tem mais chances de escapar do rebaixamento. Mesmo se vencer o Vasco, em São Januário, no próximo domingo, o time campineiro chegaria aos 42 pontos, enquanto o Coritiba, primeiro fora do Z4, tem 43, mesma pontuação do Vitória, 15.º colocado. Os baianos recebem o Flamengo, em Salvador, e dependem apenas de suas próprias forças para permanecer na elite.

O JOGO

Empurrada pela torcida, a Ponte Preta fez uma blitz no Vitória e abriu 2 a 0 nos primeiros 15 minutos. Aos seis, Danilo Barcelos cruzou, Wallace afastou mal e a bola sobrou para Lucca, que dominou e chutou, contando com um desvio de Geferson para sair do alcance de Fernando Miguel. Na sequência, com a ajuda do auxiliar, o árbitro assinalou pênalti de Wallace em cima de Léo Artur. Danilo Barcelos cobrou bem e ampliou.

Depois disso, o jogo ficou quente, com jogadores dos dois times se estranhando. Aos 20 minutos, o quarto árbitro avisou Ricardo Marques Ribeiro de uma agressão de Rodrigo em Tréllez fora do lance e o zagueiro pontepretano foi expulso. O Vitória foi com tudo para cima e levou perigo em voleio de Tréllez, mas a Ponte também criou boas oportunidades, exigindo defesas de Fernando Miguel em finalizações de Danilo Barcelos e Nino Paraíba.

Como já era esperado, o Vitória voltou pressionando a Ponte Preta e em um espaço de um minuto conseguiu o empate. Aos 12 minutos, Carlos Eduardo cobrou escanteio, Danilinho desviou na primeira trave e André Lima completou. No lance seguinte, Tréllez chutou de fora da área, a bola desviou em Luan Peres e encobriu Aranha.

A Ponte sentiu demais o gol e o Vitória continuou em cima. A virada era questão de tempo e ela veio aos 36 minutos. Danilinho desceu em velocidade e cruzou rasteiro para Tréllez apenas empurrar para o gol. O gol foi o estopim para a torcida pontepretana. Alguns quebraram a grade e invadiram o gramado para bater nos jogadores, que correram em direção aos vestiários.



FICHA TÉCNICA



PONTE PRETA 2 X 3 VITÓRIA



PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Rodrigo, Luan Peres e Jeferson; Wendel (Renato Cajá), Elton, Danilo Barcelos e Léo Artur (Marllon); Lucca e Léo Gamalho (Felipe Saraiva). Técnico: Eduardo Baptista.



VITÓRIA - Fernando Miguel; Patric, Wallace, Kanú e Geferson; Uillian Correa, Ramon (Carlos Eduardo) e Yago; David (André Lima), Neilton (Danilinho) e Tréllez. Técnico: Vagner Mancini.



GOLS - Lucca, aos seis, e Danilo Barcelos, aos 15 minutos do primeiro tempo; André Lima, aos 12, Tréllez, aos 13 e aos 36 minutos do segundo tempo.



ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).



CARTÕES AMARELOS - Jeferson, Danilo Barcelos e Wendel (Ponte Preta); Yago, Kanú, Geferson, Tréllez, Uillian Correa e Wallace (Vitória).



CARTÃO VERMELHO - Marllon (Ponte Preta).



RENDA - R$ 84.313,00.



PÚBLICO - 11.682 pagantes (12.862 presentes).



LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).