Esporte Em jogo de oito gols, Goiás sai atrás no placar, consegue a virada e se mantém na vice-liderança Diante do Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, time esmeraldino se recupera no 2º tempo, toma conta do jogo e vence pelo placar de 5 a 3

O Goiás foi até Caxias do Sul enfrentar o Juventude e venceu com muita propriedade na noite desta sexta-feira (12). Em jogo eletrizante de oito gols, o alviverde saiu atrás no placar, conseguiu a virada e se manteve na vice-liderança e na cola do líder Fortaleza. O Goiás começou melhor a 1ª etapa, mas logo o jogo começou a ficar quente e o time esmeraldino perdeu...