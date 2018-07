Esporte Em jogo de dois tempos distintos, Santos e Palmeiras empatam no Pacaembu Resultado não foi bom para nenhum dos dois. Alvinegro segue perto da zona do rebaixamento, e Palmeira é o 7º colocado

Santos e Palmeiras fizeram um clássico de dois tempos completamente distintos na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando foi superior, no primeiro tempo, os palmeirenses saíram na frente com gol de Lucas Lima. Na etapa final, os santistas melhoraram, aproveitaram o cansaço do rival e deixaram tudo igual g...