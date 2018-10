Esporte Em jogo de 7 gols, Sport vence reservas do Grêmio em Porto Alegre Foi a segunda vitória seguida do Sport, que agora tem 33 pontos, ainda na zona de rebaixamento

Focado no jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores, na terça-feira, diante do River Plate, o Grêmio foi a campo neste sábado (27) à tarde na Arena com um time reserva e acabou derrotado pelo Sport pelo placar de 4 a 3, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota manteve o Grêmio, com folga, na quinta posição, com 52 pontos. Esta foi a segunda vit...