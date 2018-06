Esporte Em jogo de 7 gols, França elimina Argentina de Messi Mbappé define partida ao anotar dois gols em quatro minutos e garantir virada para equipe europeia

A Copa do Mundo acabou neste sábado para a Argentina, Messi e o pobre futebol apresentado pela equipe. A vontade foi pouco para superar a técnica e a juventude de França logo no primeiro jogo das oitavas de final do torneio. Em Kazan, na Rússia, os europeus ganharam por 4 a 3 ao mostrarem que a juventude e bom futebol coletiva valem mais do que mística, garra e a dependência d...