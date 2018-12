Esporte Em jogo da 3ª Divisão, suspeito é preso por tentativa de manipulação de resultado Polícia prende suspeito de tentativa de fraude em resultado de partida entre Aparecida e Inhumas

O futebol goiano entrou na rota da suspeita de manipulação de resultados. Um caso foi registrado no último sábado (1º), na partida entre Aparecida e Inhumas, no Estádio Abrão Manoel da Costa, e uma pessoa foi presa em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso e outros setores ligados ao futebol estão em alerta para colaborar na apuração do caso da partida da 3ª Divisão d...