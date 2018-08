Esporte Em jogo complicado, Atlético bate CRB e volta ao G4 da Série B Com gol de André Luis, Dragão vence por 1 a 0 e chega aos 37 pontos, assumindo a 3ª colocação

No segundo jogo do Atlético no estádio Antônio Accioly, o rubro-negro recebeu o CRB, nesta sexta-feira (24) e em uma partida complicada, o rubro-negro mostrou a sua efetividade e com um gol de André Luis venceu por 1 a 0. Com a vitória o Dragão voltou a figurar no G4 da Série B, em terceiro e agora torce contra Avaí, Goiás e Guarani para terminar a rodada entre os melhores d...