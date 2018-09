Esporte Em jogo com público recorde no Independência, Atlético-MG goleia Sport por 5 a 2

O Atlético Mineiro aproveitou a fragilidade e desespero do Sport, fez um grande primeiro tempo e aplicou uma goleada por 5 a 2, nesta tarde de domingo, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, quebrou o jejum de dois jogos sem vitória e fez a festa da torcida da torcida que foi em peso e bateu o recorde de público no estádio Independência, com 22.654 torcedores. S...