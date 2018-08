Esporte Em jogo com gol anulado no fim, Botafogo e Santos empatam no Engenhão O confronto foi o primeiro do Botafogo após a demissão de Marcos Paquetá, que somou quatro derrotas e uma vitória nos cinco jogos em que dirigiu o time

Em jogo fraco no Engenhão, Botafogo e Santos não saíram do 0 a 0 na abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em resultado ruim para as duas equipes, que trocaram recentemente de técnico e seguem em má fase na retomada das competições após a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O confronto foi o primeiro do Botafogo após a demissão de Marcos Paquetá, que somou q...