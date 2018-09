Esporte Em jogo com briga entre Serena e árbitro, Osaka fatura título do US Open Estrela norte-americana discutiu com o juiz, quebrou uma raquete e chegou a perder um game como punição

A japonesa Naomi Osaka aproveitou o descontrole de Serena Williams para conquistar o primeiro título de Grand Slam da sua carreira. Neste sábado, a asiática, de apenas 20 anos e 19ª colocada no ranking da WTA, foi campeã do US Open ao derrotar a norte-americana, hoje apenas a número 26 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Durante o segundo set do jogo...