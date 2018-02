Em jogo adiado, Iporá bate o Itumbiara

Em jogo que teve de ser adiado, por conta de falhas no sistema de iluminação do estádio Ferreirão, o Iporá conseguiu fazer valer o mando de campo e bateu o Itumbiara, por 1 a 0, na manhã desta quinta-feira, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Goiano.

Com o resultado, o Iporá passa a ocupar a 2ª colocação do Grupo A, com 8 pontos. O time tem a mesma pontuação da Anapolina, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Já a equipe tricolor é a 4ª da outra chave, com 4 pontos.

O jogo, que foi interrompido nesta quarta-feira, aos 8 minutos do primeiro tempo, recomeçou nesta quinta-feira às 10 horas. O Lobo Guará começou com um ritmo forte. Logo aos 11 minutos de partida, Elias passou para Rodrigo Alves na área. O meia tocou na saída do goleiro Erivelton para fazer 1 a 0.

Na etapa final, as duas equipes tiveram jogadores expulsos. Hélder, pelo Iporá, e Mateus Magro, pelo Itumbiara. O jogo ficou mais aberto, o Gigante se lançou ao ataque e criou boas oportunidades. O time visitante teve, inclusive, um pênalti. Porém, Cleriston defendeu a cobrança de Ronny, aos 12 minutos e evitou o empate.