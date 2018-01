Em Iporá e Rio Verde, jogos só com empates

Dos quatro jogos realizados ontem, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano, duas partidas, nos estádios de Iporá e Rio Verde, terminaram com igualdade no marcador.

Depois de tirar pontos do Vila Nova, na estreia do Goianão, o Iporá recebeu o Anápolis, no Estádio Ferreirão, que abrigou 1.020 torcedores. O visitante se sentiu em casa e dominou o primeiro tempo. Com eficiência na marcação e precisão nas finalizações, o Galo foi recompensado, após domínio, com gol do atacante Pedro Henrique.

A chuva deu as caras em Iporá e acabou esfriando o ímpeto ofensivo do Anápolis. No retorno do intervalo, o Iporá voltou mais ofensivo. Aos 12 minutos da etapa final, Elias cobrou pênalti e deixou tudo igual no placar, que não foi alterado até o término da partida: 1 a 1.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (24). O Iporá, que é 5º colocado do Grupo A com 2 pontos, enfrenta o Grêmio Anápolis, às 20 horas, no Estádio Ferreirão (Iporá). O Anápolis, 3º colocado do Grupo B com 1 ponto, continua atuando fora de casa. O Galo encara o Goiás, às 19h30, na Serrinha.

Das equipes que venceram na 1ª rodada, o Rio Verde poderia se manter com 100% de aproveitamento, mas parou na Aparecidense, que conquistou seu primeiro ponto no Estadual.

Com o Estádio Mozart Veloso do Carmo de portões fechados, após punição do Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO), o Verdão do Sudoeste empatou sem gols com o Camaleão após grande atuação do goleiro Bussato. Com o resultado, o Rio Verde se mantém na liderança do Grupo A com 4 pontos. A Aparecidense é 4ª do Grupo B.

Na 3ª rodada, que será disputada toda quarta-feira (24), o time alviverde recebe o Itumbiara. O duelo está marcado para o Estádio Mozart Veloso do Carmo. A Aparecidense, por sua vez, visita o Olímpico, às 20h30, onde enfrenta o Atlético.