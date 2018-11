Esporte Em Inhumas, Goiás abre vantagem sobre Atlético no Sub-15

Na segunda-feira (12), o Goiás venceu o Atlético no primeiro jogo da final da Copa Goiás sub-19 e, na última e decisiva partida, precisa só de um empate para ser campeão da categoria. No segundo capítulo do clássico goiano, que também acendeu rivalidade nas categorias de base, de novo o alviverde conquistou uma vitória sobre o rubro-negro. Desta vez, n...