Esporte Em grande clássico, River busca 2 a 2 com o Boca na 1ª final da Libertadores O jogo decisivo será realizado no dia 24, no estádio Monumental de Núñes. O time que vencer garante o título, já em caso de novo empate, o título será definido nos pênaltis

Em um grande clássico realizado neste domingo (11) no estádio da La Bombonera, o Boca Juniors esteve duas vezes à frente do placar, mas o River Plate foi buscar o empate por 2 a 2, neste domingo, no confronto de ida da final da Copa Libertadores. O chamado Superclássico, que pela primeira vez decide uma edição da competição continental, era para ter ocorrido no último s...