Esporte Em Goiânia, seleção brasileira sub-20 se livra de derrota com gol no finalzinho Sob chuva insistente, equipe encerra preparação para o Sul-Americano com empate com a Colômbia por 2 a 2. Torcida invade gramado no fim da partida

O amistoso de preparação para o Campeonato Sul-Americano do Chile, em 2019, serviu para a seleção brasileira medir forças com a Colômbia, que estará no mesmo grupo do Brasil na competição que dará vagas para o Mundial, na Polônia, e para o Pan-Americano de Lima, no Peru. Em jogo de boa movimentação, a seleção brasileira viu que não terá vida fácil no Chile para garantir u...