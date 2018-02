Em Goiânia, Ronaldinho Gaúcho fala sobre sua aposentadoria, seleção e Neymar

Após anunciar sua aposentadoria dos gramados, Ronaldinho Gaúcho está expandindo seus negócios e unindo o seu lado corporativo com lazer. Em Goiânia, neste sábado, ele aproveitará para divulgar um aplicativo de mobilidade em que ele é parceiro, além de participar de uma partida futvôlei e a apresentação do Baile do R10, em uma boate.

O baile do R10 traz uma banda, em que Ronaldinho é responsável pela percussão, além de ter alguma participação "pequena", segundo seu staff, cantando.

Ronaldinho atendeu à imprensa em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, logo após desembarcar na cidade e falou sobre futebol, aposentadoria, negócios e lazer.

Confira os principais tópicos da entrevista

Comemorações polêmicas

"As comemorações são os momentos livres. É preciso ter respeito sempre, mas é a alegria do futebo. Tem de ter a 'sacanagenzinha'. Eu adoro. E acho que tem de ter isso"

Neymar ou Messi

"Os dois têm condições de fazer uma boa Copa do Mundo. Ambos têm história e deve ir bem no Mundial."

Neymar, Messi ou Cristiano Ronaldo

"Os três são os melhores do mundo, eles têm uma técnica fora do normal. Os três estão entre os melhores do mundo."

Política

"Não há nenhuma chance de eu me candidatar"

Mundial de Clubes

"Não aconteceu porque não tinha de acontecer. Tive duas chances de disputar, pelo Barcelona e pelo Atlético Mineiro, mas não foi possível vencer. Acontece!"

Aposentadoria

"Foi uma decisão fácil. Tinha bem claro na minha carreira que era isso. Encerrei minha carreira realizado com tudo. Demorei anunciar, porque tinha muitos convites, havia muita gente falando na minha cabeça. Mas foi uma decisão fácil. Estou realizado com tudo que conquistei"

Gerações 2002 e 2016

"Não gosto de comparações. Cada geração vem com um estilo de jogo. Tive oportunidade de jogar com caras que eram meus ídolos. Esta geração vem com muita qualidade e tem muita chance de conquistar a Copa para a gente"

Futebol goiano

"Sempre tive amigos que jogaram por aqui, como o Alex Dias que está por aqui. Também o Aloísio Chulapa. Sempre tive algum amigo jogando aqui. Sempre acompanhei e estou sempre torcendo para que possa sempre melhorar. Que possa vir grandes jogadores para cá"

Polêmica Neymar e Casagrande

"Cada um fala o que pensa, o que acha. Respeito a opinião de todos. Para mim, o Neyumar é nosso maior ídolo e um grande amigo"

Música

"A música faz parte da minha vida, sempre me acompanhou. Agora chegou a hora que estava esperando. Com meu baile, minha banda. Estou muito feliz com esta caminhada"

Final dos sonhos na Copa

"Nem imaginei. Brasil contra qualquer um. Brasil e Alemanha seria lindo. Seria lindo a possibilidade de revanche"

Neymar ou Ronaldinho

"Ele tem tudo para conquistar tudo que eu conquistei umas duas vezes. Até pela idade e qualidade que tem"

Relação com o Grêmio

"É uma relação normal. Como sempre foi. Toda vez que volto lá sou tratado com carinho e respeito. Isto acontece com todos os jogadores quando troca de clube"

Credibilidade da seleção

"O Tite é um grande treinador. É vencedor. O futebol precisa de tempo para dar entrosamento e segurança. O Brasil vai chegar muito bem na Copa"