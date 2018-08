Esporte Em Goiânia, português quebra recorde de volta mais rápida da Stock Car Antonio Félix da Costa, que disputa a Corrida do Milhão como convidado da Hero Motorsport, marcou sua melhor volta no primeiro treino livre na tarde desta sexta-feira (3)

A Stock Car tem um novo recorde de volta rápida e ele foi estabelecido por um piloto português. Antonio Félix da Costa, que disputa a Corrida do Milhão neste fim de semana como convidado da equipe Hero Motorsport, estabeleceu o melhor tempo do primeiro treino livre realizado na tarde desta sexta-feira (3) no Autódromo de Goiânia. O português percorreu os 2.696 metros...