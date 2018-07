Esporte Em final com 6 gols, França bate Croácia e conquista o bi mundial Comandados por Mbappé, Pogba e Griezmann, franceses dominam partida e fazem 4 a 2

A vitória sobre a Croácia por 4 a 2, na final da Copa do Mundo da Rússia, neste domingo, coloca a França em um novo patamar no futebol mundial. O time entra agora em clube seleto e qualificado dos bicampeões mundiais, ao lado de Argentina e Uruguai. A seleção deixa para trás Espanha e Inglaterra, donas de uma conquista cada uma. Com uma bela a...