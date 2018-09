Esporte Em final ‘ídolo x fã’, Serena mira recorde no US Open Atleta ficou meses foram das quadras para recuperar a forma física e técnica

Foram meses de afastamento das quadras, preocupação, cuidados médicos e mais um punhado de meses tentando recuperar a forma física e técnica. A partir das 17 horas (de Brasília) deste sábado (8), Serena Williams terá a oportunidade de compensar todo o esforço dos últimos 12 meses na final do US Open, no qual poderá buscar a redenção no circuito na companhia do recorde...