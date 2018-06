Esporte Em fase turbulenta, CBF respira aliviada com avanço do Brasil na Copa do Mundo Uma saída precoce da seleção poderia provocar uma crise dentro da instituição, tendo em vista que os últimos três presidentes foram indiciados

Com um suspiro de alívio. Foi assim que a cúpula da CBF viveu a classificação do Brasil para a próxima fase da Copa do Mundo, consumada com vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, em Moscou, depois de Argentina ter se classificado às oitavas de final sob grande tensão e a Alemanha dado adeus ao Mundial com um grande vexame ao ser derrotada pela Coreia do Sul. Internamente, era co...