Esporte Em estreia de Danilo, Vila Nova vence Aparecidense no Serra Dourada Gol foi de Rafael Silva, com assistência de Alan Mineiro

O Vila Nova começou bem o Campeonato Goiano de 2019. Jogando no Estádio Serra Dourada, neste sábado (19), o Tigre recebeu a Aparecidense e venceu por 1 a 0, com gol de Rafael Silva, aos 28 minutos do primeiro tempo. O jogo, que foi a abertura da competição, também marcou a estreia do meia Danilo com a camisa do Tigre. O jogador de 39 anos teve boa movimentação no primeiro t...