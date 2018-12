Esporte Em entrevista, Barbieri diz que espera "ano muito promissor" no Goiás Técnico do Goiás disse, à Sagres 730, que o fato de o alviverde ter camisa pesada pesou na escolha pelo clube

Maurício Barbieri passou apenas um dia em solo goianiense, o domingo em que foi anunciado como técnico do Goiás, mas, mesmo longe, já respira o clube esmeraldino. Durante um curso na CBF (o de Licença Pro para treinadores), no Rio, o comandante alviverde se encontrou com Ney Franco, que levou o clube à Série A ao conquistar o 4º lugar na Série B, e tratou de obter informações, c...