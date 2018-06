Esporte Em duelo norte-americano, Sloane Stephens volta a vencer Madison Keys e vai à final em Roland Garros Estadunidense terá pela frente a romena Simona Halep, número 1 do mundo, na decisão do Grand Slam

Em um duelo norte-americano no saibro de Paris, Sloane Stephens voltou a se impor diante de Madison Keys e avançou à final de Roland Garros, nesta quinta-feira. A atual número 10 do mundo bateu a 13ª do ranking pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h17min de duelo. Na decisão, marcada para sábado, Stephens vai duelar com a romena Simona Halep, atual número...