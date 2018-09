Esporte Em dois jogos, só a torcida do Cruzeiro pôde comemorar Pela fase semifinal, Raposa bate o Palmeiras, em São Paulo. No Rio, Flamengo e Corinthians empatam

Na noite que marcou a abertura das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, Flamengo e Corinthians duelaram no Maracanã, no Rio, enquanto Palmeiras e Cruzeiro mediram forças em São Paulo. Nos dois jogos, apenas os mineiros comemoraram. Com um gol do atacante Barcos, aos 4 minutos, a Raposa bateu o alviverde, por 1 a 0. No dia 26, no Mineirão, a equipe celest...