Em dias de jogos, Goiás vai pedir fechamento de parte de via da Serrinha

O Goiás solicitará à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) a interdição de uma das pistas da Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, rua em que está a entrada principal e a bilheteria do Estádio da Serrinha, em dias de jogos do clube. A alegação é de maior organização e mais conforto para os torcedores.

O clube chegou a pedir a medida para esta quarta-feira (24), para o confronto contra o Anápolis, pela 3ª rodada do Campeonato Goiano, mas o prazo não foi suficiente e o pedido foi negado.

Titular da SMT, Fernando Santana afirma que a Edmundo Pinheiro de Abreu é uma via de difícil interdição por ser de acesso a dois hospitais e à sede da Polícia Federal. Segundo a SMT, o fechamento da via pode ser problemático, mas a interdição em um só sentido e no trecho entre a Avenida 85 e a Rua S-5 pode ser analisada.

"Para esta via ser interditada, gera problema. Há dois grandes hospitais ali na frente, temos de sempre estar atentos a isso. São situações atípicas e a Serrinha não é um campo para grandes jogo", afirmou o titular da SMT, Fernando Santana. "Se porventura houver um pedido oficial para a secretaria, vamos analisar com critério."