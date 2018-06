Esporte Em dia movimentado, Japão é a última das seleções a desembarcar na Rússia Os japoneses estão no Grupo H e só estreiam na terça-feira (19), diante da Colômbia

As 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo estão na Rússia. A seleção japonesa desembarcou em Kazan nesta quarta-feira (13) e foi a última delegação a chegar no país que receberá o torneio. No mesmo dia também chegaram a Polônia e a Bélgica. As três últimas equipes pisaram em solo russo em um dia bastante movimentado. Horas antes, o Congresso da Fifa realizado em Mos...