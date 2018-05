Esporte Em depoimento, Tite lembra Copa de 1970 ouvida pelo rádio e jornada até a seleção Técnico relembra carreira e fala sobre importância de união e apoio do país para conquistar o hexa

Horas antes de anunciar os convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio, o técnico Tite teve um longo depoimento, concedido ao site The Players Tribune, utilizado para personalidades do esporte mundial contarem suas histórias, divulgado nesta segunda-feira. No texto em primeira pessoa, o treinador lembrou da lon...