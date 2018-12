Esporte Em crise, Manchester United anuncia a demissão do técnico José Mourinho Treinador não resiste aos resultados ruins apresentados pela equipe vermelha

Com o time em péssima fase, o Manchester United anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico José Mourinho. O treinador acabou sendo dispensado dois dias após a derrota por 3 a 1 para o Liverpool, fora de casa, no último domingo, pelo Campeonato Inglês. Por meio de um breve comunicado divulgado em seu site oficial, o clube destacou que a decisão tomada em relação ...