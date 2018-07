Esporte Em Criciúma, Vila Nova conta com retorno de Wesley Matos Zagueiro volta ao colorado após cumprir suspensão e expectativa é de que time retome eficiência na defesa

O Vila Nova terá reforço importante para o jogo diante do Criciúma neste sábado, em Santa Catarina, no Estádio Heriberto Hülse, às 19 horas. O zagueiro Wesley Matos está de volta ao time titular, após cumprir suspensão automática, e formará dupla de zaga com Diego Giaretta. O defensor é um dos líderes do elenco colorado e um dos responsáveis pela solidez defensiva da eq...