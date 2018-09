Esporte Em confronto direto, Vila Nova e Coritiba não terão seus artilheiros Sem goleadores e separados por apenas um ponto, equipes buscam se aproximar do G4

Para tentar aproximação da faixa de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Coritiba se enfrentam neste sábado (8), às 21 horas, no Serra Dourada. O confronto direto envolve duas equipes que já estiveram no G4 da competição, mas que agora buscam forças para voltar ao seleto grupo. Apenas um ponto separa Tigre e Coxa na tabela. As duas equipes ...