Em confronto direto, Anápolis derrota Itumbiara no Jonas Duarte

Anápolis e Itumbiara entraram em campo pressionados neste domingo (11), já que as duas equipes tinham pela frente um confronto direto contra o rebaixamento. Mas no Jonas Duarte, o Galo fez prevalecer o mando de campo e saiu com a vitória por 2 a 0. Bruno Aquino marcou os gols dos donos da casa.

A partida começou movimentada, mas sem grandes chances de gol. Na primeira etapa, o melhor oportunidade foi do Anápolis, com Bruno Aquino, aos 23 minutos, que aproveitou passe de Laionel para abrir o placar. Já na segunda etapa, o Itumbiara tentava levar perigo, mas aos 12 minutos, Bruno Aquino novamente teve exito na sua finalização e fechou o placar.

Com a vitória, o Anápolis ultrapassa o Itumbiara na classificação, com 10 pontos, e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, no domingo (18), o Galo enfrenta a Aparecidense, no Anníbal Batista de Toledo. Já o Itumbiara, retorna ao Jonas Duarte também no sábado (17), para enfrentar o Grêmio Anápolis.