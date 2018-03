Em confronto caseiro, Grêmio Anápolis derrota Anápolis no Jonas Duarte

No estádio Jonas Duarte, o Grêmio Anápolis mostrou porque é o melhor time anapolino no Goianão e no duelo caseiro contra o Anápolis, a Raposa derrotou o Galo pelo placar de 2 a 0 e afundou ainda mais o rival na tabela de classificação. Roniel e Gustavo marcaram para o Grêmio Anápolis.

Precisando da vitória para tentar se afastar da zona de rebaixamento e estreando Waldemar Lemos no comando técnico, o Anápolis começou melhor na partida e teve boas chances de abrir o marcador, mas parou no goleiro do Grêmio Anápolis, João Vitor. Com os nervos a flor da pele, a partida também ficou marcada por muitos cartões amarelos, tanto que aos 42 minutos, Neílson acabou expulso, após receber o segundo amarelo e deu novos rumos a partida.

Com um jogador a mais, o segundo tempo foi de domínio do Grêmio Anápolis, que saiu para o jogo e aos 20 minutos abriu o placar com Roniel, após completar o rebote do goleiro Samuel. A Raposa fechou o marcador com Gustavo, que desviou cruzamento de Zé Uilton.

A vitória deixa o Grêmio Anápolis dentro do grupo de acesso para a fase final, com 18 pontos e na 2ª colocação do Grupo B. Na próxima rodada, a Raposa terá um confronto direto pela liderança do Grupo, já que enfrenta a Aparecidense, no Anníbal Batista de Toledo. O Anápolis está com a corda no pescoço, continua na lanterna do Grupo B, com 7 pontos e dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Galo folga.