Esporte Em conclusão de jogo paralisado, Djokovic bate Nadal e vai à final de Wimbledon

Na conclusão do confronto que foi paralisado na última sexta-feira, em Londres, o sérvio Novak Djokovic venceu o espanhol Rafael Nadal por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 3/6, 7/6 (11/9), 3/6 e 10/8, neste sábado, e garantiu vaga na final de Wimbledon. Na somatória dos tempos entre o início do duelo e a conclusão neste dia, o jogo durou 5h15min e não pôde ser fi...